Eyüpsultan'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Eyüpsultan'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Çırçır Mahallesi, Saya Yolu Caddesi'nde bir kafeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılması sonucu, kafede bulunan Talat Kaya, Ahmet Adanmış ve Ahmet Taha Aksakal yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralılardan Talat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlerken, diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, olay yerinde incelemede bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.