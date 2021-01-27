Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı

Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı

27.01.2021 03:40

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazası???????nda iki kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazası???????nda iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vardar Bulvarı'nda seyreden 34 GY 3041 plakalı araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine ve ağaca, daha sonra da yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza mahallinde önlem alırken, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki yolcuya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sıkıştıkları yerden kurtarılan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İstanbul, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Depremler Kozmik Radyasyon ile İlişkili Olabilir
00:25 Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın teknik ekibine katılacak iddiası
00:21 Yapılan bir araştırma depremlerin önceden tahmin edilebileceğini gösterdi
00:21 Deneyimli hocanın yardımcısı olacak! Burak Yılmaz, Süper Lig devine imzayı atıyor
00:17 Güngören Belediye Başkanı Demir'in Sokakta Senegalli Saat Satıcısıyla Diyalogu Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı
00:13 Belediye başkanının Senegalli saatçiyle diyaloğu izleyenlere tebessüm ettirdi
23:46 Manisa'da Fabrikada Yangın Çıktı
23:41 Manisa'da dev tesis alev alev yanıyor! Akşam saatlerinde başlayan yangın, hala söndürülemedi
23:01 Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
22:57 Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 05:12:26. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement