Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler - Son Dakika

Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler

02.04.2021 09:46
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler, System.String[]

ÇANAKKALE'de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına olanak sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 91 parsel için 180 adet ön talep başvurusu yapıldı.

ÇANAKKALE'de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına olanak sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 91 parsel için 180 adet ön talep başvurusu yapıldı. Şu an için 40 firmaya 76 parsel tahsis edilen OSB'de 125 milyon TL'lik yatırımla 8 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Çanakkale'de, sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip, paketlenerek pazarlanmasına olanak sağlayacak Ezine Gıda İhtisas OSB için çalışmalar devam ediyor. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunacak Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 parsel yer alıyor. 1360 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB'de yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. 125 milyon TL'lik yatırımla planlanan OSB'de 91 parsel için 180 ön başvuru yapıldı Şu an için 40 firmaya 76 adet parsel tahsis yapıldı. 727 bin 657,71 metrekarelik OSB alanının 638 bin 265.51 metrekaresi tahsis edildi.

'125 MİLYON TL'LİK BİR YATIRIM OLACAK'

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, Mayıs 2019'da başlanan altyapı ihalesinde şu anda yüzde 60'a, elektrik ihalesinde ise yüzde 50'ye ulaşıldığını belirterek, "Bütün altyapı ile birlikte arıtma tesisimizin de projelendirme aşaması devam ediyor. Tesis, yaklaşık 12 bin metreküplük arıtma kapasitesine sahip olacak ve yaklaşık 70 milyon TL'ye mal olacak. 125 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen OSB'mizin kurulduğu günden itibaren yaklaşık 180'i aşkın ön talep başvurusu yapıldı. 91 adet parsel üzerinden değerlendirdiğimiz başvurularda şu ana kadar yüzde 90'lık bir tahsis sağlandı. Tahsis yapılan 40 firmadan istihdama yönelik 5 binin üzerinde personel çalıştırması için taahhüt aldık. Yatırım bedelleri 1 milyar TL'yi geçmiştir. Başvurulardaki kriterlerimizde istihdam önemli yer tutuyor. Bölgeye ekonomik katkı sağlayacak firmaların ekonomik durumları ve katkıları tabi ki önemli. Çanakkale'mizin son dönemde gelişmeye başlaması ve yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa zamanda ulaşıma açılmasıyla birlikte firmaların talepleri artmış durumda" dedi.

8 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Lojistik anlamda Çanakkale'nin önemli bir yere sahip olacağını da ifade eden Alper Altınok, şunları söyledi:

"Gıda üzerine firmaların olması bölgedeki tarım ve hayvancılığı canlandıracak. Ürünlerimizin katma değeri daha fazla olarak buradan satışı sağlanacak. Çevreci bir organize sanayi bölgesi olacak. Ezine OSB, öngördüğümüz 8 bin istihdam rakamına ulaşacak. 1 milyar TL'yi geçen yatırım tutarımız var. İnşallah yaz döneminde ruhsatları vermeye başlarız. İnşaata başlayan firmalarımız var. İnşallah 3 sene içerisinde bölgede fabrika bacalarının tüttüğünü görürüz. 5 yıl içerisinde de çok farklı bir Ezine ve Çanakkale'den bahsetmiş oluruz."

Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler

Organize Sanayi Bölgesi, Türk Lirası, Çanakkale, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler - Son Dakika


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