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Son dakika haber: Fabrika yangını havadan görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber: Fabrika yangını havadan görüntülendi

10.01.2022 09:42

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan plastik fabrikasında gece vakti yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan plastik fabrikasında gece vakti yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangın havadan görüntülendi.

Yangın, gece 01.00 sıralarında Kartepe ilçesinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliği alırken, itfaiye ise alevlere hemen müdahale etti. İçeride bulunan plastik malzemelerin tutuşması, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Kartepe ve İzmit'in yanı sıra, çevre illerden de itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Gökyüzüne yükselen alevler ile dumanlar, bir çok noktadan görüldü. Yangın, drone ile havadan da görüntülendi. Fabrikadan yükselen alevleri, itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.

(Cihan Atik-Ömer Faruk Kıyak-Mehmet Ekrem Ceylan/ İHA)

Son dakika haber: Fabrika yangını havadan görüntülendi
Son dakika haber: Fabrika yangını havadan görüntülendi
Son dakika haber: Fabrika yangını havadan görüntülendi
Son dakika haber: Fabrika yangını havadan görüntülendi
Son dakika haber: Fabrika yangını havadan görüntülendi
Son dakika haber: Fabrika yangını havadan görüntülendi

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İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fabrika yangını havadan görüntülendi - Son Dakika


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