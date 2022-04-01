Son dakika haber... Fabrika yangınında itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Fabrika yangınında itfaiye eri yaralandı

01.04.2022 23:55

Bir son dakika haberine göre Fabrika yangınında itfaiye eri yaralandıBURSA Bursa'nın Orhangazi ilçesinde mutfak malzemeleri eşyaları montajının yapıldığı ve plastik deposunun bulunduğu bir fabrika alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alındı.

Fabrika yangınında itfaiye eri yaralandı

BURSA Bursa'nın Orhangazi ilçesinde mutfak malzemeleri eşyaları montajının yapıldığı ve plastik deposunun bulunduğu bir fabrika alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye eri elinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Orhangazi'de Fatih Mahallesi otoyol kenarında yer alan A.K. isimli şahsa ait mutfak eşyaları montajı yapılan ayrıca plastik deposunun da bulunduğu bir fabrika alanında yangın çıktı. Fabrikanın iç bölümünde bulunan ve çoğunluğu plastik malzemelerin yer aldığı alanda elektrik arızasından çıktığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumandan dolayı müdahalenin zor yapıldığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına müdahale ettiği sırada eli kesilen bir itfaiye eri, olay yerinde bekletilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bazı çalışanlar yangına müdahale esnasında dumandan etkilendi. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber... Fabrika yangınında itfaiye eri yaralandı
Son dakika haber... Fabrika yangınında itfaiye eri yaralandı
Son dakika haber... Fabrika yangınında itfaiye eri yaralandı

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Orhangazi, Fabrika, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Fabrika yangınında itfaiye eri yaralandı - Son Dakika


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