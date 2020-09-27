Son dakika haberi: Fabrikadaki yangın korkuttu - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir metal fabrikasının haddehane kısmında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın nedeniyle işçiler tahliye edilirken, alevler itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.Saat 18.00 sıralarında, Kartepe'de bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir metal fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın haddehane kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, fabrikadaki işçiler hemen tahliye edildi. İhbar üzerine Kartepe, İzmit, Derince ve Başiskele'den itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü. Fabrikanın haddehane bölümü yangın nedeniyle hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.