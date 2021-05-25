Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın pamuk temizleme bölümünden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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