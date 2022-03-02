Son dakika haber | Fabrikada üzerine elektrik panosu düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Fabrikada üzerine elektrik panosu düşen genç hayatını kaybetti

02.03.2022 23:21
Son dakika haber | Fabrikada üzerine elektrik panosu düşen genç hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da bir fabrikada üzerine elektrik panosu düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Samsun'da bir fabrikada üzerine elektrik panosu düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mühendislik şirketinde görevli Yasin Yeşilyurt (24) firma görevlileri ile birlikte bir fabrikaya elektrik panolarını monte ettikleri sırada elektrik panosunun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yeşilyurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Son dakika haber... Samsun'da üzerine elektrik panosu düşen işçi öldü Son dakika haber... Samsun'da üzerine elektrik panosu düşen işçi öldü

Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Fabrikada üzerine elektrik panosu düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Fabrikada üzerine elektrik panosu düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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