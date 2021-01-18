Son dakika haber... Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı - Son Dakika

Son dakika haber... Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı

18.01.2021 15:57
Son dakika haber... Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Facebook, Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdiklerini duyurdu.

Facebook, Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdiklerini duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, Facebook'un, ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inandığı, bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Nitekim Türkiye'deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook'a güveniyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmelerin ilk günden bu yana yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz. Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları'nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz.

Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler'in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye'de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Facebook, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı - Son Dakika


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