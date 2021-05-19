Altun: İsrail'e karşı çıkma cesareti olmayanlar, asıl şiddetin kışkırtıcılarıdır - Son Dakika

Altun: İsrail'e karşı çıkma cesareti olmayanlar, asıl şiddetin kışkırtıcılarıdır

19.05.2021 13:13
Altun: İsrail'e karşı çıkma cesareti olmayanlar, asıl şiddetin kışkırtıcılarıdır, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası topluma ve vicdan sahiplerine, İsrail'in işgaline ve masum sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkma çağrıları yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası topluma ve vicdan sahiplerine, İsrail'in işgaline ve masum sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkma çağrıları yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. İsrail'e karşı çıkma cesareti olmayanlar, asıl şiddetin kışkırtıcılarıdır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu iddiasına tepki gösterdi. Altun, "ABD'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Filistinli sivillere uyguladığı şiddetle ilgili sözlerine dair açıklaması kabul edilemez. Çocukların öldürülmesini kınayacak cesareti ve edebi olmayanların kimseye ders verecek ahlaki bir duruşu yoktur. Cesur ve sözünü sakınmayan liderimizi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak mücadelesini lekelemeye çalışmak son derece dehşet verici bir durum. Bu aslında dünyanın dikkatini, İsrail'in işlediği insanlık suçlarından başka bir yöne çevirmek amacıyla yapılmış korkak bir açıklama" dedi.

'SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNİN AÇIK BİR GÖSTERGESİ'Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece, ABD yönetiminin de İsrail'in artan işgalinde ve apartheid rejiminde suç ortağı olduğuna dikkat çektiğini ve buna devam edeceğini belirterek, "ABD'nin İsrail'e askeri destek vermeye devam etmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin anlamlı bir adım atmasını engellemesi de bunun örnekleridir. Ne zaman haklı bir eleştiri yapılsa, İsrail de müttefikleri de dikkatleri uyguladıkları işgal, şiddet, apartheid rejimi ve insanlık suçlarından dağıtmak için 'Yahudi karşıtlığı' diye bas bas bağırmaya başlıyor. Bu artık çok bıktırsa ve bayatlasa da bizi, zalimlere zalim demekten alıkoymayacak. Mevcut Amerikan yönetiminin sessizliğinin, suç ortaklığının ve hatta 'meşru müdafaa' kisvesi altında İsrail'in eylemlerini teşvik etmesinin savunulur bir yanı yoktur. Liderimiz Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla bağdaştırmaya çalışmak da suçluluk psikolojisinin açık bir göstergesidir" ifadesini kullandı.'KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ'"Uluslararası topluma ve vicdan sahiplerine, İsrail'in işgaline ve masum sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkma çağrıları yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. İsrail'e karşı çıkma cesareti olmayanlar, asıl şiddetin kışkırtıcılarıdır" diyen Altun, şunları kaydetti:

"Apartheid bir rejimin, işgal ettiği topraklarda masum insanlara zulmetmesine olanak sağlamak ve sonra da dönüp bu zulme karşı çıkanları suçlamak ikiyüzlülüğün dik alasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinin yanlış aksettirilmesi girişimlerini kesinlikle reddediyoruz. Müslümanları öldürmekten keyif aldığını söyleyen bir İsrail Başbakanı hakkında konuşmak Yahudi karşıtlığı değildir, bazı İsrailli liderlerin nasıl bir zihniyete sahip olduğunun talihsiz gerçeğidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme karşı çıkarken, İslamofobi ve yabancı düşmanlığının yanı sıra Yahudi karşıtlığına da sürekli karşı çıkmıştır. Filistin'in yanındayız. Adaletin yanındayız. İnsanlığın yanındayız."


Altun: İsrail'e karşı çıkma cesareti olmayanlar, asıl şiddetin kışkırtıcılarıdır

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Yahudi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altun: İsrail'e karşı çıkma cesareti olmayanlar, asıl şiddetin kışkırtıcılarıdır - Son Dakika


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