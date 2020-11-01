Son dakika haber: Fahrettin Altun'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

Son dakika habere göre İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli siyaset adamı ve hukukçu Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.



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