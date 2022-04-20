Son dakika haber | 'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber | 'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi

20.04.2022 18:48

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi Suat Özçağdaş'ın 5 yıla kadar hapsi istendi İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı davada, üçüncü kez...

'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi

Suat Özçağdaş'ın 5 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı davada, üçüncü kez mütalaa verildi. Mütalaada, sanığın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde izinsiz fotoğrafını çektiği gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Suat Özçağdaş katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izleyici olarak duruşmaya geldi.

İlk mütalaada, sanığın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapsi istenirken, geçen celse nöbetçi savcı tarafından verilen mütalaada, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanık Özçağdaş'ın beraati talep edilmişti. Dosyanın savcısı bu celse üçüncü kez mütalaa verdi. Savcı, sanığın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapsi istedi.

Bunun üzerine söz alan Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, "Mütalaaya karşı bir diyeceğimiz yoktur. Olay günü gündüz vakti 3 kişi müvekkilimin evine gelerek evini fotoğraflamışlardır. Tanık beyanları ile de sabit olduğu üzere 'bugün geldik, her gün geleceğiz' şeklinde beyanda bulunmuşlardır. Bu sanığın suça yönelmiş kastını açıkça ortaya koymaktadır. Bir önceki celse nöbetçi savcı tarafından aksi yönde mütalaa değiştirilerek beraate yönelik mütalaa verilmiştir. Biz bu durumda daha önce hiç karşılaşmadık. Bu celse verilen mütalaaya katılıyoruz, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık Suat Özçağdaş'ın avukatı Çağdaş Karaküçük ise, esas hakkındaki savunmalarını yapmak için süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını cep telefonu ile çektiği anlatılıyor. İddianamede, Özçağdaş'ın kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtiliyor. Suat Özçağdaş'ın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteniyor.

Son dakika haber | 'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi
Son dakika haber | 'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi
Son dakika haber | 'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi
Son dakika haber | 'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi

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'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi 'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI DAVASI: SAVCILIK YİNE MÜTALAA DEĞİŞTİRDİ FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI DAVASI: SAVCILIK YİNE MÜTALAA DEĞİŞTİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Hisarcık, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | 'Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması' davasında üçüncü kez mütalaa verildi - Son Dakika
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