Son dakika haber! Fas "Afrika Aslanı 2021" askeri tatbikatının pazartesi günü başlayacağını duyurdu - Son Dakika

Fas ordusu, Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı olan "Afrika Aslanı 2021" tatbikatının, 3 kıtadan 9 ülkenin katılımıyla 7 Haziran Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Afrika'nın en büyük tatbikatının 7-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtilerek, tatbikatların ülkenin orta kesimindeki Agadir, Tantan ve Tafravut, kuzey kesimindeki Tifnit ve Kuneytıra bölgeleri ile Batı Sahra'daki Mahbes bölgesini kapsayacağı ifade edildi.

Fas ve ABD'nin yanı sıra İngiltere, Brezilya, Kanada, Tunus, Senegal, Hollanda ve İtalya'nın katılacağı bildirilen tatbikatta, NATO ile 30 ülkeden askeri gözlemcilerin de hazır bulunacağı kaydedildi.

Dünyanın en önemli ortak tatbikatları arasında yer alan tatbikatla, ortak güçlerin kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, ortak operasyonların yürütülmesi ve planlanmasında yeterliliğin artırılması hedefleniyor.

Tatbikat ilk kez Batı Sahra'yı da kapsıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 Aralık 2020'de Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıması ve burada ABD konsolosluğu açılmasının ardından tatbikatın bir bölümü ilk kez Batı Sahra'nın en büyük kenti Ed-Dahle yakınındaki Mahbes bölgesini de kapsıyor.

Kıtanın en büyük askeri tatbikatı olarak kabul edilen Afrika Aslanı, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak operasyon, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.