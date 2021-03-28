Son dakika haber: Fas Başbakanı Othmani'den salgında 3'üncü dalga uyarısı - Son Dakika

Fas Başbakanı Saadeddine Othmani, vaka sayılarının yükselmesi üzerine 3'üncü korona virüs dalgasına karşı halkı uyardı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele devam ederken Fas'ta son 24 saatte 491 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artmasından endişe duyan Fas Başbakanı Saadeddine Othmani, halka seslenerek dikkatli olmamaları durumunda 3'üncü korona virüs dalgasının yaşanabileceği konusunda uyardı. Othmani, "Son günlerde korona virüs vakalarında bir artış oldu. Yoğun bakım gerektiren vaka sayısı son 24 saat içinde 72'ye çıktı. Bu herkesin dikkatli olması gerektiğinin bir göstergesi. Üçüncü bir dalga yaşamamamız için herkes dikkatli olsun" ifadelerini kullandı.

Yerel saatle sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fas'ta alınan önlemler kapsamında işletmelerde personel sayısı ve çalışma saatleri düşürüldü.

Fas'ta toplam Covid-19 vaka sayısı 494 bin 358'e yükselirken, korona virüse bağlı toplam can kaybı ise 8 bin 798'e ulaştı. Fas Sağlık Bakanlığı, korona virüse karşı yapılan aşılama kampanyasında 3.2 milyon kişinin ikinci aşısını olduğunu, toplam 4.3 milyon kişiye aşı uygulandığını duyurdu.

-İHA-