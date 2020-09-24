Son dakika haber... Fas, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 38, Cezayir'de 5, Lübnan'da 1 kişi daha yaşamını yitirdi, Katar'da vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 38 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 356 kişide virüs tespit edildiği ve 1942 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 1956'ya, toplam vaka sayısının ise 110 bin 99'a çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 90 bin 186 olduğu ifade edildi.

-Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 179 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 1703'e, vaka sayısının 50 bin 579'a çıktığı, 35 bin 544 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha vefat etti ve 1027 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 329'a, vaka sayısı 32 bin 805'e yükselirken, 14 bin 85 kişi sağlığına kavuştu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 250 kişinin enfekte olduğu, 257 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle vaka sayısının 124 bin 425'e, iyileşen hasta sayısının ise 121 bin 263'e yükseldiği aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar 212 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.