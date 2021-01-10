Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü

10.01.2021 23:44

Bir son dakika haberine göre Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker ile iki ülke arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğini görüştü.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker ile iki ülke arasında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğini görüştü.

Fas Dışişleri Bakanı Burita ile ülkesine resmi ziyarette bulunan Schenker, Batı Sahra'nın Ed-Dahle kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle bahseden Burita, söz konusu "Rabat- Washington ilişkileri, benzeri görülmemiş bir hızda ilerliyor. Son yıllarda özellikle bir dizi anlaşmanın imzalanmasıyla da genişledi." ifadelerine yer verdi.

"Sahra bölgesindeki ABD Konsolosluğu binasının açılışı çok yakında olacak." diyen Burita, iki ülkenin Libya ve Afrika'nın istikrarı konusundaki pozisyonlarının birbirine yakın olduğunu ve birlikte hareket ettiğini dile getirdi.

ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker de toplantıda, "ABD'nin Sahra bölgesindeki Fas egemenliğini tanıması ile İsrail ile Fas arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasının, ABD ile Fas arasındaki son iki yüzyıldaki dostluğun en önemli gelişmelerinden biri" olduğunu söyledi.

Schenker, bu gelişmelerin Fas Kralı 6. Muhammed'in son 20 yılda cesur ve geniş kapsamlı bir reform programını ilerleten liderliği ile Orta Doğu ve Afrika'da barış, istikrar, kalkınma ve bölgesel güvenlik gibi ortak ilgi alanlarına yönelik sürekli desteği sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002'de Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü
Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü
Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü
Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü - Son Dakika


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