Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkesinin genel olarak aldığı pozisyonun Filistin davasını sürekli desteklemek olduğunu söyledi.

Başkent Rabat'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) genel merkezinde düzenlenen bir panelde konuşan Osmani, Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fas'ın genel olarak aldığı pozisyon Filistin davasını sürekli desteklemektir" diyen Osmani, sözde yüzyılın anlaşması ve özellikle Kudüs'ün Yahudileştirilmesi çabalarına karşı olduklarını, daima reddettiklerini dile getirdi.

Osmani, Fas Kralı 6. Muhammed'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı telefonla arayarak, kendisine Filistin davasına desteğin değişmez bir tavır olduğunu ve Fas'ın bu konuyu Batı Sahra derecesinde gördüğünü ilettiğini aktardı.

Öte yandan PJD Gençlik Kolları Merkez Ofisi'nden yapılan açıklamada, normalleşmeye ilkesel olarak karşı oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Gençlik Kolları, Filistin'de işgal edilmiş toprağa ve mazlum halka karşı işlenen suçların gerekçelendirilmesine ve gaspçı işgalcilerle (İsrail) normalleşmeye ilkesel karşıtlık pozisyonumuzu vurguluyoruz" ifadeleri yer aldı

Gençlik Kolları'nın Filistin davasını savunmaya ve Filistin halkının tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma çabasına destek vermeye devam edeceğinin kaydedildiği açıklamada, desteklerinin Fas Kralı, hükümeti ve halkının Filistin davasına verdiği değişmez desteğin bir parçası olduğunun altı çizildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.

Fas, bu kararla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le son birkaç ay içinde diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te (Filistinliler ile İsrail arasında) imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.