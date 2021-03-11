Fas'ta iktidar partisinin eski lideri, hükümetin Hint keneviri kararının ardından parti üyeliğini dondurdu - Son Dakika

Fas'ta iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) eski Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kullanılmasına izin veren yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından parti üyeliğini askıya aldığını açıkladı.

PJD'nin eski lideri Benkiran, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medyada Facebook sayfasında yaptı.

Daha önce Başbakanlık görevinde de Benkiran, "Bakanlar Kurulunun Hint keneviri yasa tasarısını onaylaması üzerine PJD üyeliğimi dondurduğumu teyit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abdulilah Benkiran, ayrıca, "Başbakan Sadeddin el-Osmani, Enerji Bakanı Aziz Rabbah, Çalışma Bakanı Muhammed Emkeraz ve PJD'nin önde gelen ismi Lehasan ed-Davudi ile ilişkilerini bitirdiğini" bildirdi.

Fas basını, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarının bugün Bakanlar Kurulunda onaylandığını belirtmişti.

Fas hükümetinden 25 Şubat'ta yapılan açıklamada da ülkede Hint kenevirinin meşru kullanımıyla ilgili bir yasa tasarısının incelenmeye başlandığı ifade edilmişti.

Yasa tasarısının sunum raporunda, "yasal kenevir ekim alanlarının geliştirilmesinin, çiftçilerin gelirini artıracağı ve onları uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağlarından koruyacağı" aktarılmıştı.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.