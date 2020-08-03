Son dakika haber! Fas, Lübnan, Libya ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 401'e, Lübnan'da 65'e, Libya'da 83'e, Kuveyt'te 461'e yükselirken, Ürdün, Tunus, Filistin ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 659 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 401'e, hastalığa yakalananların sayısı 26 bin 196'ya yükselirken 18 bin 968 kişi de sağlığına kavuştu.

Bugünkü can kaybının, mart ayından bu yana ülkede görülen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 177 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 65, vakaların 5 bin 62 olduğu, 1837 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 hastası 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Açıklamada, ülkede salgında bugüne dek 83 kişinin öldüğü, 3 bin 837 kişinin hastalığa yakalandığı ve 623 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 461'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 388 artışla 68 bin 299'a ulaşırken, 59 bin 739 kişi de sağlığına kavuştu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 5 yeni vakanın tespit edildiği, 32 kişinin de iyileştiği duyuruldu.

Böylece, toplam vaka sayısı 1218, iyileşenlerin sayısı 1131 olurken can kaybı 11'de kaldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişide virüs tespit edildiği, 4 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 1565'e, iyileşenlerin sayısının ise 1225'e yükseldiği belirtildi.- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, 244 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 16 bin 24'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 87, sağlığına kavuşanların sayısı ise 7 bin 191 kişi olarak açıklandı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 215 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının 111 bin 322'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 108 bin 2'ye yükseldiği, can kaybının 177 olduğu belirtildi.