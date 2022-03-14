Son dakika haber... Fas'ta futbol taraftarları arasında çıkan kavgada 160 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Fas'ta futbol taraftarları arasında çıkan kavgada 160 kişi gözaltına alındı

14.03.2022 15:23
Son dakika haber... Fas'ta futbol taraftarları arasında çıkan kavgada 160 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fas'ın başkenti Rabat'ta bir futbol maçı sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis 160 kişiyi gözaltına aldı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta bir futbol maçı sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis 160 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polisin, Fas Kupası'nda Kraliyet Ordusu ile MAS Fez kulüpleri arasında dün oynanan maç sonrası rakip taraftarlar arasında yaşanan olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada 90'ı 18 yaşından küçük 160 kişinin gözaltına alındığı, ayrıca olaylara müdahale eden 85 polisin çeşitli şekillerde yaralandığı ifade edildi.

Taraftarların, maçın oynandığı El-Emir Mevlayi Abdullah Stadyumu ile polis, kamu ve toplu taşıma araçlarına da zarar verdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin, kesici alet bulundurmak, açık alanda alkol kullanmak, taş atmak, özel ve kamu malına kasten zarar verme şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Fas basınına yansıyan haberlerde ev sahibi Kraliyet Ordusu kulübünün karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinin ardından taraftarların sahaya girmesiyle olayların başladığı kaydedildi.

Fas makamları, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında iki yıl boyunca kapalı tutulan statları şubat itibarıyla yeniden taraftarlara açma kararı almıştı.

YORUMLAR
500
Van'da farklı suçlardan aranan 79 kişi hakkında işlem yapıldı Van'da farklı suçlardan aranan 79 kişi hakkında işlem yapıldı

Futbol, Polis, Kamu, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Fas'ta futbol taraftarları arasında çıkan kavgada 160 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Kar yağışıyla barajlar doldu, İSKİ vatandaşları taşkınlara karşı uyardı
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
14:44 Fırat Aydınus'un tek cümlelik cevabı herkesin aklını başına getirdi!
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:30:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Fas'ta futbol taraftarları arasında çıkan kavgada 160 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement