Son dakika haber: Fas'ta Kovid-19'dan 73 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 73 kişi daha yaşamını yitirdi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 73 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 996 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 827 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 136'ya, vakaların 372 bin 620'ye, hastalığı yenenlerin sayısının ise 323 bin 814'e çıktığı kaydedildi.