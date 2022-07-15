Son dakika haber! Fas'ta orman yangınları iki gündür devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Fas'ta orman yangınları iki gündür devam ediyor

15.07.2022 09:20

Son dakika gündem haberi: Fas'ın kuzeyinde, iki gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar kontrol altına alınamadı.

Fas'ın kuzeyinde, iki gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar kontrol altına alınamadı.

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Kaynak: AA

Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fas'ta orman yangınları iki gündür devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Fas'ta orman yangınları iki gündür devam ediyor - Son Dakika
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