Fas 'ın kuzeyinde, iki gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar kontrol altına alınamadı.

Kaynak: AA

Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Fas'ta orman yangınları iki gündür devam ediyor - Son Dakika

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