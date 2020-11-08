Son dakika haber! Fas'ta son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 75 artarak 4 bin 272'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 596 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 272'ye vaka sayısı da 256 bin 781'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 245 artışla 209 bin 801 oldu.