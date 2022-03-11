Fas'ta sözleşmeli öğretmenler, mahkemenin bazı meslektaşları hakkında aldığı kararı protesto etmek için grev süresini 13 Mart'a kadar uzatma kararı aldı.

Rabat Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz yıl Rabat'ta düzenlenen protestolarla bağlantılı olarak gözaltına alınan bazı sözleşmeli öğretmenler hakkında karar verdi.

Mahkemenin 44 sözleşmeli öğretmeni 3 aya kadar ulaşan hapis ve para cezasına çarptırması üzerine Sözleşmeli Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu Facebook hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ulusal Koordinasyon üyesi öğretmenlere yönelik verilen "haksız" cezalara tepki olarak grevin 13 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Rabat Asliye Mahkemesi dün geçtiğimiz yıl Rabat'ta düzenlenen protestolarla bağlantılı olarak gözaltına alınan sözleşmeli öğretmenler hakkında karar verdi.

Mahkeme, 44 öğretmeni 3 ay fiili hapis, iki ay hapisle ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 1000 dirhem (yaklaşık 110 dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Fas'ta sözleşmeli öğretmenler, başkent Rabat'ta düzenledikleri gösteriye müdahale eden güvenlik güçlerinin şiddete başvurmasına tepki olarak 28 Şubat'tan bu yana grev yapıyor.

Sosyal medyada 17 Mart 2021'deki gösteri sırasında güvenlik görevlisi olduğu belirtilen sivil kıyafetli bir şahsın, sözleşmeli öğretmenlerden bazılarına şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri yayımlanmıştı.

Rabat Valiliği de 18 Mart 2021'de yaptığı açıklamada, video kayıtlarındaki kişinin kimliğinin belirlenmesi ve olayın iç yüzünün ortaya çıkarılması için soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, 19 Mart 2021'de yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, öğretmenlerin düzenlediği gösteriyi dağıtmak için kullandığı gücün yavaş yavaş şiddete dönüştüğünü ifade etmiş, barışçıl gösteri de dahil olmak üzere kamu özgürlüklerinin korunması çağrısında bulunmuştu.

Fas hükümeti, 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kurumlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu.

Sözleşmeli personel, emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.