Son dakika haber | Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı başladı - Son Dakika

Son dakika haber | Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı başladı

22.02.2021 13:17
Son dakika haber | Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı başladı, System.String[]

Son dakika haberi: İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Bu fuarlarla beraber yine önümüzdeki dönemlerde aynı iş potansiyelini çift taraflı olarak hem fiziksel anlamda hem de sanal ortamlarda Türkiye'yi her platformda tanıtma imkanımız olur.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Bu fuarlarla beraber yine önümüzdeki dönemlerde aynı iş potansiyelini çift taraflı olarak hem fiziksel anlamda hem de sanal ortamlarda Türkiye'yi her platformda tanıtma imkanımız olur." ifadesini kullandı.

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) tarafından Ticaret Bakanlığı onayı ve İHKİB desteğiyle 4 dilde düzenlenen ve 22-27 Şubat tarihleri arasında online ortamda kadın, erkek, abiye ve çocuk giyim kategorilerindeki ürünlerle Osmanbey yeni sezonunu açacak olan Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Gültepe burada yaptığı konuşmada, Osmanbey'in Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un gözbebeği yerlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Ortaya koymuş olduğu performans hem tasarım, hem üretim, hem de çalışma anlamında Türkiye'yi farklı ülkelerde farklı bir şekilde gösteriyor. İnşallah bu fuarlarla beraber yine önümüzdeki dönemlerde hem fiziksel anlamda hem de sanal ortamlarda Türkiye'yi her platformda tanıtma imkanımız olur." değerlendirmesinde bulundu.

Hazır giyim sektörünün ilkleri yapan sektörlerin başında yer aldığını ifade eden Gültepe, fuarın sektörün geleceğine ışık tutacağını söyledi.

Gültepe, sanal fuarla birlikte, 71 firmayla beraber 120 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı bir platform oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği'nin organize ettiği ilk sanal fuarın açılışını yapacağız. Biz birlik olarak ilkleri hep yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. 2020 yılında pandemi sonrasında ortaya koymuş olduğumuz performans ilk olarak İstanbul Moda Haftası'nı sanal ortamda gerçekleştirdik. Daha sonra Genç Koza Tasarım Yarışması'nı sanal ortamda gerçekleştirdik ve ilkleri başarmıştık. Şimdi aynı şekilde Türkiye'nin ilk sanal fuarını yapıyoruz. Bu kapsamda özellikle Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği Başkanı Rıdvan kardeşimizi ve bütün yönetim kurulunu tebrik ediyorum gerçekten çok farklı bir çalışma içerisine girdiler. 71 firmayla beraber 120 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı bir platform oluşturdular. Bu platform inşallah bizimde ortaya koyacak olduğumuz 2022 sonrası için Türk Hazır Giyim Fuar planımıza bir örnek olur. Biz bu tarz faaliyetleri bu çalışmaları hep destekliyoruz desteklemeye de devam edeceğiz."

"Sektörlerimizin katma değerli ihracatına katkı sağlayacak"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ise yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün ihracattaki başarısına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gururla ifade ediyoruz ki tekstil sektörümüz entegre gücü sayesinde dünyanın 6'ncı büyük, AB'nin ise ikinci büyük tedarikçisi konumuna ulaşmıştır. Türkiye geneli ihracatımız dünyadan yüzde 0,9 pay almaktayken biz sektör olarak yüzde 3 pay almaktayız. Belki daha da önemlisi tüm pandemi şartlarına rağmen haziran-ekim döneminde AB'nin ihracattaki payını yüzde 14,8'den 17,2'ye çıkardık. 2021 yılında da ihracatta gerçekleştirdiğimiz büyük atılımla küresel ölçekte söz sahibi olmaya dünya sıralamasındaki konumumuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz."

Öksüz, tekstil ve hazır giyimin birbirinden güç alan sektörler olduğuna işaret ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tekstil ve hazır giyim birbirini tamamlayan iki önemli sektör. Sektörlerimiz toplamda 340 milyar liralık üretimiyle imalat sanayinde en fazla üretim sağlayan, 1 milyonu aşkın istihdamıyla ülkede en çok istihdamı sağlayan, yaklaşık 26 milyar dolarla ihracatın lideri, pandemi koşullarında dahi 2020 yılında verdiği dış ticaret fazlasını yaklaşık 16 milyar dolarlık rakamla sağlayan Türkiye'nin her alanda lider ve öncü sektörleri. Her zaman ısrarla altını çiziyoruz. Bugün tekstil olmasa hazır giyim bu kadar güçlü olamaz. Hazır giyim olmasa da tekstil sektörümüz milyarlarca dolarlık bu entegre üretim tesislerine ulaşamaz."

Fuarın tekstil ve hazır giyim sektörleri açısından önemine vurgu yapan Öksüz, "Sektörlerimizin katma değerli ihracatına katkı sağlayacak böyle değerli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği'ne teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

"Artık yeni normalin gerekliliğine kendimizi ve işimizi hazırlamamız gerek"

OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ da konuşmasında, yeni normalin gerekliliklerine hazırlanılması gerektiğini belirterek, "Artık önümüze bakmamız yeni normalin gerekliliğine kendimizi ve işimizi hazırlamamız gerekmektedir. 2021 fırsatlarıyla, öne çıkacağımız bir yıl olacak. " dedi.

Kandağ, salgın sürecinin küresel ticarette tedarik zincirinin seyrini değiştirdiğini vurgulayarak, "Coğrafi olarak AB ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığımız tedarikçilere hızlı hizmet etme gerçeğini pekiştirdi. Osmanbey olarak her kategorideki tasarım ve üretim altyapımız bizi ayrıştıran en önemli özelliğimizdir. Yeni normalde yeniden aksiyon alarak avantajlarımızı fırsata çevirmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda 71 katılımcının 7 bin 700'e yakın ürünle bulunduğunu belirten Kandağ, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"71 katılımcımızın 7 bin 700'e yakın ürünüyle 120 ülke alıcısını Fashionist Online Moda Fuarı ile sezon açılışımızda buluşturuyoruz. Sektörümüze, Osmanbey'imize, İstanbul'umuza hayırlı olsun. Hepimiz birden kazanmadıkça hiçbirimiz kazanamayız anlayışıyla bizlere desteğini esirgemeyen Ticaret Bakanlığı'na Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne, İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği'ne, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ne, GM Bilişim Teknolojileri AŞ şirketine, Reksa Dijital Pazarlama şirketine, TGD Fuar Danışmanlık şirketine ve 41 defilemizi gerçekleştiren Ferhan Aral'a, sponsorlarımıza, büyük emekler sarf eden Fuar Komitesi Başkanı Oktay Demir kardeşime, komite üyelerimize, hiçbir aksama olamaması için 7/24 çalışan genel sekreterimiz ve ekibine, yol arkadaşlarım, yönetim kurulumuza yürek dolusu teşekkürler ediyorum. Artık bir tıkla birbirinden özel koleksiyonlarla buluşma zamanı."

Hazır Giyim, İstanbul, Türkiye, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı başladı - Son Dakika Ekonomi


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