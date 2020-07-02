Son dakika haber: Faslı baldız cinayetinin katil zanlısına müebbet hapis - Son Dakika

Antalya'da 24 yaşındaki Faslı baldızının boğazını kesen ve sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren sanığın cezası belli oldu. Son savunmasında kötü bir insan olmadığını ve iyi bir eğitim aldığını söyleyen sanık, "Keşke, devletime, bayrağıma hakaretler yapılmasaydı ve ben de bunu yaşamasaydım" dedi. Mahkeme heyeti ise sanığı 'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde geçen 28 Eylül 2019'da meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Ercan Karakaş (41), Fas uyruklu bir çocuk annesi hamile eşi Siham Karakaş'ın evine girmek istedi. İddiaya göre Ercan Karakaş akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşini yanına çağıran ve bir süredir kızı ve kardeşiyle birlikte yaşayan Siham Karakaş kapıyı açmadı. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Ercan K. elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini içeride gören Siham Karakaş fenalık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan Siham Karakaş'ın kardeşi Rajae Ait Lhaj, ablasını yerde görünce yardımcı olmaya bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce eniştesinden korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Rajae Ait Lhaj, sokakta çığlık atarak Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinin yanındaki parka girdi. Burada baldızını yakalayan Ercan Karakaş, elindeki bıçakla Rajae Ait Lhaj'i vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan Ercan Karakaş ise yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık Ercan Karakaş son kez hakim karşısına çıktı. Antalya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS sistemiyle katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"İYİ BİR EĞİTİM ALDIM"

Karakaş savunmasında, eşi Siham Karakaş ve baldızı Rajae Ait Lhaj'ın kendisini sürekli aşağıladığını iddia etti. 'Ben kötü bir insan değilim' diyen sanık, "İyi bir eğitim aldım. Halen cezaevinde eğitim alıyorum. Olayda tasarlama yok, anlık gelişen bir olay. Bana yaşattıklarının karşılığında bir anda kendimi kaybettim. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Ben sizleri çok seviyorum. Keşke, devletime, bayrağıma hakaretler yapılmasaydı ve ben de bunu yaşamasaydım" dedi.

Sanık Karakaş, mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından, "Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

(Huriye Ferah Vanlı/İHA)