Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki - Son Dakika

Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

30.10.2020 11:48
Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaretleri savunmasına sert tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaretleri savunmasına sert tepki gösterdi. Erbakan, "Macron bu gibi adımlarla seçim kampanyasının baş finansörü olan ve kendisini cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıyan siyonist Rotschild ailesine de sadık bir hizmetkar olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz dönemde Batı'yı kasıp kavuran etnofobi ve İslamofobi'yi oluşturan etnik ayrımcılık ve İslam karşıtlığının ve bu doğrultudaki nefret söylemlerinin şu anda sadece Fransa'da değil, Avrupa'nın birçok yerinde yayılmakta olduğunu göz ardı etmek mümkün değildir. Macron bu gibi adımlarla seçim kampanyasının baş finansörü olan ve kendisini cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıyan siyonist Rotschild ailesine de sadık bir hizmetkar olduğunu ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"Müslümanları 'potansiyel suçlu' ilan etmeye kalkışması sahip olduğu İslam düşmanı zihniyetin tezahürüdür"

Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren Charlie Hebdo karikatürünü de kınadıklarını belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamofobik nefret ürünü olan bu karikatürleri 'inanç ve ifade özgürlüğü' bağlamında değerlendirmesi, öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty'yi Fransa'nın en büyük onur nişanı 'Légion d'Honner' ile ödüllendirmesi ve bu ödülü verirken yaptığı talihsiz açıklamalarla tüm Müslümanları 'potansiyel suçlu' ilan etmeye kalkışması sahip olduğu İslam düşmanı zihniyetin tezahürüdür. Macron'un yüksek akaryakıt fiyatları, vergi sistemindeki adaletsizlik, artan yaşam maliyetlerinin düşük gelirli vatandaşlara ağır yükler getirmesi sonucu ortaya çıkan 'Sarı Yelekliler Hareketi' nedeniyle içinde bulunduğu sıkıntılı ve sancılı dönemi unutturabilmek adına Müslümanları ve inandıkları değerleri hedef alarak iç istikrarı sağlaması asla mümkün değildir" dedi.

"Fransa da Macron da dünyanın kaç bucak olduğunu görürdü"

Uygulanacak boykotun D-8 ülkeleriyle hatta D-60 ülkeleriyle, 2 milyarlık İslam alemiyle birlikte uygulanmasının çok daha etkili olacağını savunan Erbakan, "18 yıl boyunca AB'nin, Amerika'nın ve G-20'nin peşinde koşmak yerine D-8 canlandırılsaydı, D-60 hayata geçirilseydi bu boykotu bugün 2 milyarlık İslam alemi olarak yapardık. O zaman Fransa da, Macron da dünyanın kaç bucak olduğunu görürdü" dedi. - ANKARA

Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı, Fransa, İslam, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki - Son Dakika


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