Fatih Erbakan: "Kadına hak ettiği gerçek değeri vermek için yılın tüm günleri bile az gelir" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kadını anmak, anlamak ve kadına hak ettiği gerçek değeri vermek için yılda bir gün değil, yılın tüm günleri bile az gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, kadınların huzurun, mutluluğun ve geleceğin teminatı olduğunu belirterek, kadınların sadece 8 Mart ile anılmasının son derece yetersiz olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza hak ettiği değeri vermenin, kadınların haklarının gasbedilmesini önlemenin yolu, Batı'yı taklit etmekten, Batı kültürünün dayatmalarını uygulamaktan değil, kendi medeniyetimizin, inancımızın değerlerine sarılmaktan geçer. Ahlaki ve manevi iklimimizin sac ayaklarından olan fedakar ve cefakar kadınlarımız her türlü olumsuzluk ve zorluklara rağmen, ahlaki ve manevi açıdan sağlıklı nesiller yetiştirme ve geleceğimizi şekillendirmede çok kritik bir rol üstlenmektedirler. Mutlu, huzurlu, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek, ilim ve irfan sahibi kadın, aynı özelliklere sahip nesillerin yetişmesi demektir. Kadını anmak, anlamak ve kadına hak ettiği gerçek değeri vermek için yılda bir gün değil, yılın tüm günleri bile az gelir."