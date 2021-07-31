Son dakika haber! Fatih Erbakan yangın söndürme uçaklarıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yangın söndürme uçaklarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin, "Yetkililerin özellikle hükümetin ve ilgili bakanlıkların kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalar yapmaları, bu hususta tatmin edici cevaplar vermeleri son derece önemlidir." dedi.

Erbakan, bir otelde düzenlenen partisinin İlçe Başkanları Eğitim Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen yangınların canlarını yaktığını söyleyen Erbakan, yangınların söndürülmesinde emek gösteren görevlilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Erbakan, yangın söndürme uçaklarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin, "Yetkililerin özellikle hükümetin ve ilgili bakanlıkların kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalar yapmaları, bu hususta tatmin edici cevaplar vermeleri son derece önemlidir. Yangınların başladığı zamandan beri maalesef tatmin edici cevaplar alınamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmayan 20 milyondan fazla kişi olduğunu hatırlatan Erbakan, bu kişilerin dışlanmak ve vatan haini ilan edilmek gibi bazı tehlikelerle karşı karşıya kaldığını iddia etti. Aşılamanın vaka sayılarını ve ölüm oranlarını engellemede yetersiz olduğunu öne süren Erbakan, "Aşı olmak isteyenler elbette ki aşılarını olsunlar, buna kimsenin karşı çıkma hakkı yoktur. Ancak, aşı olmak istemeyenlere de herhangi bir zorlama yapılması hem anayasaya hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin ekonomik durumunun iç açıcı olmadığını aktaran Erbakan, dış borcun arttığını, açlık ve yoksulluk sınırı seviyesinin ise yükseldiğini kaydetti.