TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Keçiörengücü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Keçiörengücü, karşılaşmadan Cem Ekinci (2) ve Dialiba'nın golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Fatih Karagümrük'te Erdal Öztürk 70'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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