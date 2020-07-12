Son dakika haber | Fatih Karagümrük: 3-0 - Son Dakika

Son dakika haber | Fatih Karagümrük: 3-0

Son dakika gelişmesine göre STAT: AktepeHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin GözütokKEÇİÖRENGÜCÜ: Birkan Tetik - Abdulkadir Korkut, Samed Apaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Levy Madinda), Devrim Taşkaya (Dk. 46 Dialiba), Cem Ekinci (Dk.

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STAT: Aktepe

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

KEÇİÖRENGÜCÜ: Birkan Tetik - Abdulkadir Korkut, Samed Apaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Levy Madinda), Devrim Taşkaya (Dk. 46 Dialiba), Cem Ekinci (Dk. 79 Theo Mendy), Kone (Dk. 90 Abdulkadir Kuzey)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Koray, Fatih, Yalçın Ayhan, Alpaslan Erdem, Eric Sabo (Dk. 77 Muhammed Pehlivan), Attamah (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Zeki Yıldırım (Dk. 56 Erdal Öztürk), Alassane, Darri (Dk. 76 Engin Bekdemir), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)

GOLLER: Dk. 29 - Dk. 37 Cem Ekinci, Dk. 90 Dialiba (Keçiörengücü)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.70 Erdal Öztürk (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Uğur Utlu (Keçiörengücü) - Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Keçiörengücü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Keçiörengücü, karşılaşmadan Cem Ekinci (2) ve Dialiba'nın golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Fatih Karagümrük'te Erdal Öztürk 70'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Mustafa Öğretmenoğlu, Erdi Dikmen, Cem Ekinci, Korkut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Fatih Karagümrük: 3-0 - Son Dakika Spor
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