Son dakika haber: Fatih Sultan Mehmet'in portresi İstanbul'a dönüyor - Son Dakika

Son dakika haber: Fatih Sultan Mehmet'in portresi İstanbul'a dönüyor

Son dakika güncel haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) National Gallery'nin "Daimi sergilenen sanat eserleri" arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini 770 bin sterline satın aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) National Gallery'nin "Daimi sergilenen sanat eserleri" arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini 770 bin sterline satın aldı.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye Osmanlı İmparatorluğu'nun entelektüel birikimiyle öne çıkan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portresinden birisini müzayede sonucu satın aldı.

National Gallery'nin "Daimi sergilenen sanat eserleri"nden biri olan Fatih Sultan Mehmet'in portresinin de yer aldığı müzayede, koronavirüs sebebiyle 2 ay gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Müzayedede İBB'yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti.

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve padişahın başka bir kişi ile resmedilen tek portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonundaki müzayedede alıcıların beğenisine sunuldu.

İBB, portreyi 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın aldı.

Portrenin özellikleri

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4, boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480.

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet'in portresinde yer alan ikinci kişinin kim olduğu hala bilinmiyor. Christie's müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby'e göre, tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı teori bulunuyor. Bunlardan birincisi ikinci figürün, padişahın üç oğlundan biri olduğu. Ancak, tablodaki ikinci kişinin II. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması bu iddiayı çürütüyor. Diğer iddianın sahipleri ise tablodaki figürün beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı bir kişi olduğunu ileri sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:59 Kaynak: AA

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