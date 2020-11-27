Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
FSM Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında, 34 VV 3744 ve 34 BDR 570 plakalı 2 otomobil çarpıştı.
Kazayı gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişti trafik oluştu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika