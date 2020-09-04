Son dakika haber... Fatih'te 100 bin liralık sahte altın bozduran dolandırıcı kamerada
Son dakika gelişmesine göre Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda farklı günlerde sahte altın bozduran 64 yaşındaki Akif D. polis tarafından yakalandı.
Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda farklı günlerde sahte altın bozduran 64 yaşındaki Akif D. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin sahte altın bozdurduğu anlar kameralara yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Hobyar Mahallesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Akif D. 3 kez aynı döviz bürosuna farklı günlerde gelerek elindeki sahte altınları sattı. Büro çalışanı E.O.ise altınları solüsyona batırıp kontrol ederek altınları aldı. Ardından Akif D.'den aldığı altınları başka bir kuyumcuya satmak isteyen E. O. aldığı altınların sahte olduğunu öğrenince durumu polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sırasında sahte altınları satan Akif D.'yi döviz bürosunun karşı kaldırımda gören E. O. polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Akif D.' yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 40 adet sahte altın ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin döviz bürosuna toplamda 100 bin 440 lira değerinde altın bozdurduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Sahte altın dolandırıcısı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan şüphelinin farklı günlerde döviz bürosuna gelerek çalışan kişiye altın sattığı anlar kameralara yansıdı.
Fatih, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:59 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Fatih'te 100 bin liralık sahte altın bozduran dolandırıcı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten ilginç Messi sözleri: İnşallah 5-6 yıl sonra getiririz ABD'li enerji şirketinden Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım Son Dakika: Muharrem İnce "Memleket Hareketi"ni Sivas'ta başlattı! Harekette istemediği grupları tek tek sıraladı Quaresma, Vitoria Guimaraes ile görüşüyor! Anlaşma çok yakın Dolandırıcılardan koronavirüs fırsatçılığı: "Sosyal destek ödemesi" mesajıyla banka hesaplarını boşaltıyorlar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Kağıthane'de korkunç olay! Ev arkadaşının boğazını kesti Dua kitabını almayan engelliyi, bıçak tehdidiyle gasbetti! Çevredekiler izleyip kameraya çekti İstanbul'da akıl almaz görüntüler! Silahlı meşaleli 'korona' halayı kamerada Trabzonspor Sörloth için 20 milyon euro isteyince, RB Leipzig transferden vazgeçti Lüks otomobilde karpuz satan sürücüye ceza yağdı Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Uyuşturucu taciri firari hükümlü, ağaç kovuğunda yakalandı Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım