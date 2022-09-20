2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş - Son Dakika
Üye Girişi

2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş

20.09.2022 21:33

İstanbul Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler'in aynı gece bir cinayet daha işlediği öğrenildi. Şüphelinin arkadaşı olan Ergül Maden'i öldürdükten sonra Küçükçekmece'de yine arkadaşı olan Celal M.'yi de öldürdüğü tespit edildi. Bu gelişmenin ardından şüphelinin öldürdüğü kişi sayısı 3'e çıktı.

Başakşehir'de bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri evde Ergül Maden (28)'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

KİMLİK KONTROLÜ YAPAN 2 POLİSİ DE VURDU

Polisin aradığı G.G. Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

VİYADÜK ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen şüpheli, güzergahlardaki tüm güvenlik kameraları incelenerek takip edildi. Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu.

2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırganın aynı gece bir cinayeti daha ortaya çıktı

İLK SORGUSUNDA "BEN YAPMADIM" DEDİ

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler, yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" cevabını verdiği bildirildi.

2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırganın aynı gece bir cinayeti daha ortaya çıktı

GECE BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan ardından Fatih'te iki polisi vuran, saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler'in bir cinayeti daha ortaya çıktı. Şüphelinin 19 Eylül 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında arkadaşı Ergül Maden'i öldürdükten sonra, yanına 17 yaşındaki A.A.'yı alarak bu kez Küçükçekmece'de bulunan Celal M. adlı arkadaşına gittiği tespit edildi. Şüphelinin aralarında çıkan tartışma sonucu Celal M.'yi de tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırganın aynı gece bir cinayeti daha ortaya çıktı

SAKLANMA İSTEĞİ KABUL EDİLMEYİNCE KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Polis soruşturmasında şüphelinin daha sonra amcasının evine giderek saklanmaya çalıştığı ancak tepki görünce bu kez yengesi Güllü Güler'i öldürdüğü, ardından aynı binada oturan eniştesi Adem Tepe ve eşi Sevim Tepe'yi vurarak yaraladığı belirlendi. Şüphelilerin sorgusuna Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde devam ediliyor.

YORUMLAR
500
FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi
Kaynak: DHA

Başakşehir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
21:53 Çıkan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptıran Şeyma Subaşı'nın anlaşması iptal oldu
21:41 Wesley Sneijder ile Burak Yılmaz yeniden bir araya geliyor: Bence çok ilginç bir proje
21:33 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafı gösterdi! BM salonu sessizliğe büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 00:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement