Son dakika haber: Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

11.04.2022 06:36

Son dakika haber: İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Caddesi Ön Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen iki kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tahliye edilen bina sakinleri itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izledi.

Yangında bodrum katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, bodrum katındaki daire yanarken vatandaşların çığlık adıp dua ettiği duyuluyor.

Son dakika haber: Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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