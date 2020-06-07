Son dakika haber | Fatih'te 65 yaş üstü vatandaşlar için etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Fatih Belediyesi günlerdir sokağa çıkamayan yaşlılarını belirli park ve bahçelerde misafir edip, Türk sanat müziği konseri eşliğinde onlara çeşitli ikramlarda bulundu. Parklara gelen vatandaşlar bu hizmetten çok memnun kaldıklarını belirtti.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında son açıklanan genelgeyle 65 yaş üstü vatandaşlar için Pazar günü 14.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkma izni verilmişti. Fatih Belediyesi ilçe genelinde belirli park ve bahçelerde 65 yaş üstü vatandaşlar için etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinlikte önce girişte yaşlılara maske ve dezenfektan dağıtılıp ardından çorba ve çay ikramı yapılarak Türk sanat müziği konseri verildi. Etkinliğe katılan yaşlılar çok memnun kaldıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan 65 yaş üstü vatandaşlardan Şeyma Çilingir, "Bu etkinliklerden gerçekten çok memnunuz. Başkanımla da görüştük birebir ona da teşekkürlerimi sundum. Gerçekten çok faydalanıyoruz. Hele şu müzik insanın ruhunu dinlendiriyor. Emekleri için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Ali Demirkat ise, "Belediyeden çok memnunuz. Güzel şeyler yapıyor. Çocuklar olsun yaşlılar olsun. Geldik oturduk biraz. Dertleştik. Temiz hava aldık. Belediye su ve çorba ikram etti. Güzel oldu" dedi. - İSTANBUL