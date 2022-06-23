Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İmalathanedeki yangın daha sonra binanın 4. katı ile yandaki binaya sirayet etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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