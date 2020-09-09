Son dakika haber: FATİH'TE BAŞINI SANDALYEYE SIKIŞTIRAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

FATİH'te sandalyeye başı sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Fatih, Zeyrek Mahallesi İhvan Sokak'ta oturan küçük çocuk dün akşam saat 22.00 sıralarında başını sandalyeye sıkıştırdı. Korkan kız çocuğu ağlamaya başladı. İhbar üzerine buraya itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sandalye kesildi, çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:21 - Kaynak: DHA
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