Son dakika: Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika: Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

28.03.2022 04:57

Son dakika haberler... Fatih'te bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih'te bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada yaşayan ve dumandan etkilenen 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vatandaşlar ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Son dakika: Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Son dakika: Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Son dakika: Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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