Son dakika gündem: Fatih'te yangın - Son Dakika

Son dakika gündem: Fatih'te yangın

26.12.2020 11:58

Son dakika gündem haberi... Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hoca Giyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.

Son dakika gündem: Fatih'te yangın
Son dakika gündem: Fatih'te yangın
Son dakika gündem: Fatih'te yangın
Son dakika gündem: Fatih'te yangın

İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Fatih'te yangın - Son Dakika


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