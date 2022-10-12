FATİH'TE KAĞIT TOPLAYICI DÖNER BIÇAĞIYLA SÜRÜCÜYE SALDIRDI - Son Dakika
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FATİH'TE KAĞIT TOPLAYICI DÖNER BIÇAĞIYLA SÜRÜCÜYE SALDIRDI

12.10.2022 10:03

FATİH'te motosikletli kağıt toplayıcısı ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

FATİH'te motosikletli kağıt toplayıcısı ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kağıt toplayıcısı döner bıçağıyla otomobil sürücüsüne saldırıp yaraladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu kağıt toplayıcı F.O., çöp konteynerinden kağıt toplarken motosikletini yola park etti. Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şehmuz Aykurt, F.O.'dan yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırdı. Aykurt, aracından inmek isteyince F.O.'nun rastgele salladığı döner bıçağıyla bileğinden yaralandı. Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt, esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Yedikule, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE KAĞIT TOPLAYICI DÖNER BIÇAĞIYLA SÜRÜCÜYE SALDIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE KAĞIT TOPLAYICI DÖNER BIÇAĞIYLA SÜRÜCÜYE SALDIRDI - Son Dakika
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