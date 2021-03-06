Son dakika haberi | FATİH'TE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

Son dakika haberlerine göre Fatih'te kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü polis ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı.

Fatih'te kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü polis ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edilerek kurallara uymayanlara ceza kesildi. Fatih'te kısıtlamanın uygulanmadığı ilk Cumartesi trafik polisleri, drone destekli denetim yaptı. Vatan Caddesi'ndeki denetimde trafik ihlali yapan sürücüler havadan drone ile tespit edildi. Kemer takmayan, kırmızı ışıkta geçen, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza kesildi.

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