Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

04.05.2021 02:49

Son dakika gelişmesine göre Fatih'te evine gittiği kişinin ellerini bağlayıp boğarak öldüren 19 yaşındaki şüpheli emniyete giderek teslim oldu.

Fatih'te evine gittiği kişinin ellerini bağlayıp boğarak öldüren 19 yaşındaki şüpheli emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şüphelinin teslim olmadan önce annesinin yanına giderek helallik istediği öğrenildi.

Olay, 28 Nisan Çarşamba günü Molla Gürani Mahallesi, Kazgani Sadi Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan M.(19), evinin yakınlarında bulunan bir parkta Ahmet Özkul(45) ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, sonrasında birlikte alkol almaya karar verdi. Bunun üzerine Özkul, Ercan M.'yi evine davet etti. Evde bir süre alkol alan Ercan M. ve Özkul, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Ercan M., Özkul'u boğarak öldürdü. Öldürdükten sonra Özkul'un ellerini tişört ile bağlayan şüpheli, hemen ardından kapıyı kilitleyerek evden uzaklaştı.

'ANNE HAKKINI HELAL ET, BEN BİR ŞEY YAPTIM"

Ailesinin Esenyurt'ta bulunan evine giden Ercan M., annesine 'Hakkını helal et, ben kötü bir şey yaptım" dediği öne sürüldü. Şüpheli, dakikalar sonrasında en yakın polis merkezine gidip 'Üç saat önce birini boğarak öldürdüm. Kavga sonucu oldu, evin anahtarı yanımda" diyerek suçunu itiraf etti. Söz konusu adrese giden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde ceset ile karşılaştı. İtirafın ardından, daha önce cinsel istismar, cinsel taciz, kasten yaralama ve hırsızlık gibi bir çok suçtan 43 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Ercan M. gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cezaevinden 3 ay önce çıktığı belirlenen Ercan M., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ahmet Özkul, Esenyurt, Nisan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-FATİH'TE EVİNE GİTTİĞİ KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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