Son dakika 3. sayfa: Fatih'te kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Fatih'te kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Fatih'te aracın hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaza yaptı, çarpmanın etkisiyle sürücünün otomobili takla attı.

Kaza, saat 21: 00 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Millet Caddesi üzerinden Topkapı istikametine giden kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 DBU 42 plakalı Ford Fiesta otomobili, aynı yönde seyir halinde olan 34 DK 8450 plakalı Renault Latitude markalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın sürücünün otomobili takla attı, sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Kaza sonrası şoka giren kadın sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Millet Caddesi Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan 2 otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.