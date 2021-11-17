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Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika

Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

17.11.2021 11:18
Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

Ali Çağlar TINBEK-Uğur ŞAHİN/ FATİH'te, sahte parfüm üretip, satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 51 milyon 611 bin lira olduğu belirtilen 41 bin 289 sahte parfüm ele geçirildi.

Ali Çağlar TINBEK-Uğur ŞAHİN/ FATİH'te, sahte parfüm üretip, satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 51 milyon 611 bin lira olduğu belirtilen 41 bin 289 sahte parfüm ele geçirildi. 3 adrese düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te sahte parfüm üretilip, piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Hareket geçen ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 51 bin 611 lira olduğu belirtilen 41 bin 289 satışa hazır dolu sahte parfüm ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralarca görüntülenirken, ele geçirilen sahte parfümler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.


Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi
Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi
Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi
Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi
Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi
Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi
Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi
Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ali Çağlar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te operasyon; 51 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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