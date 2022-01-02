Fatih'te otelde yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı (2) - Son Dakika

FATİH'te 5 katlı otelde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otelde mahsur kalan 10 kişinin bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken bir kısmını ise itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında otelin pencere ve yangın merdiveninden dışarı çıkanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Aksaray Valide Cami Sokak'taki 5 katlı otelin 2'inci katında çıktı. Alevlerin yükseldiği yangını gören çalışanlar otel müşterilerini çıkmaları yönünde uyarırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde mahsur kalan 10 kişinin bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken bir kısmını ise itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor. Yangın sırasında otelin pencere ve yangın merdiveninden dışarı çıkanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.