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Son dakika haber: Fatih'te sağlıkçılara saldırdıkları kameraya yansıyan 4 kişi tutuklandı (2) - Son Dakika

Son dakika haber: Fatih'te sağlıkçılara saldırdıkları kameraya yansıyan 4 kişi tutuklandı (2)

13.02.2022 21:39
Son dakika haber: Fatih'te sağlıkçılara saldırdıkları kameraya yansıyan 4 kişi tutuklandı (2)

Son dakika haberi... BAKAN KOCA: ADALET CANI GERÇEKTEN YANANLAR İÇİN HESAP SORACAKSağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit,...

BAKAN KOCA: ADALET CANI GERÇEKTEN YANANLAR İÇİN HESAP SORACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit, hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak" dedi.

ANKARA, -


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Fahrettin Koca, İstanbul, Twitter, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fatih'te sağlıkçılara saldırdıkları kameraya yansıyan 4 kişi tutuklandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Fatih'te sağlıkçılara saldırdıkları kameraya yansıyan 4 kişi tutuklandı (2) - Son Dakika
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