Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi'nde, Topkapı yönünde ilerleyen Kasım M. yönetimindeki 34 DLS 16 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Kasım M. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA
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