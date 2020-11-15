Son dakika haber! FATİH'TEKİ CİNAYET ANLARI KAMERADA - Son Dakika

FATİH'te Afganistan uyruklu gençlerin kız meselesi yüzünden başladığı belirtilen kavgaları cinayetle bitti. Şüphelilerin kavga ettiği anlar bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Fatih, Nişanca Mahallesi, Mola Taşı Caddesi üzerinde 9 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda bir marketin önünde 7-8 kişilik kavga etmeye başladı. Sokaktaki onlarca insanın gözü önünde yaşanan kavga sırasında Ahmet Khaalid (26) bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralanan Ahmet Khaalid Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Afganistan uyruklu Bilal M.(43), Reham M.(20), Zebi M.(18) Bayrampaşa'da Rahman A.(23) Surgun Ş.(20) ise Sultangazi ilçesinde olaydan sonra gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha öncede kız meselesi yüzünden tartıştıkları, olay günü market önünde karşılaştıklarında bir kez daha kavga ettikleri tespit edildi.

Görüntü dökümü:

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-Cinayet anı

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

- İstanbul