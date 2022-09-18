Son dakika haber: FATİH'TEKİ GASP ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON; 2'Sİ POLİS 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber: FATİH'TEKİ GASP ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON; 2'Sİ POLİS 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

18.09.2022 15:00

Son dakika haberlerine göre FATİH,te, çakarlı minibüsle gelen 4 şüpheli, döviz bürosundan çıkan kişiyi darbedip, içinde 3 milyon 250 bin dolar, 885 bin Euro ile 200 bin Sterlin olduğu öğrenilen çantayı gasp etti.

FATİH,te, çakarlı minibüsle gelen 4 şüpheli, döviz bürosundan çıkan kişiyi darbedip, içinde 3 milyon 250 bin dolar, 885 bin Euro ile 200 bin Sterlin olduğu öğrenilen çantayı gasp etti. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ikisi polis 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Laleli Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, çakarlı minibüsle döviz bürosu önüne gelen 4 şüpheli, bürodan çıkan kişiye kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, kendilerinden şüphelenen kişiyi darbederek minibüse bindirdi. Şüpheliler, içinde 3 milyon 250 bin dolar, 885 bin Euro ile 200 bin Sterlin bulunan çantayı gasbettikten sonra darbettikleri kişiyi araçtan indirip, kaçtı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından İstanbul ve Aydın'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ikisi polis, ikisi kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 4 gü süren sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan gasbedilen paranın büyük kısmının ele geçirildiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: FATİH'TEKİ GASP ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON; 2'Sİ POLİS 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: FATİH'TEKİ GASP ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON; 2'Sİ POLİS 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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